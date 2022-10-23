Подорвавшийся на мине в Тертерском районе Азербайджана лишился ног

Тертерская районная прокуратура сообщила о ранении в воскресенье одного человека в результате подрыва на мине.
«Предварительным расследованием установлено, что в результате подрыва на мине тяжкие телесные повреждения получил Самир Ализаде, 1996 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что пострадавшему ампутировали обе ноги.
В Тертерской районной прокуратуре добавили, что в ведомстве ведется разбирательство по данному факту.
Ранее сообщалось, что за последние 30 лет более 3 тыс. 330 человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной, более 250 из них - после Второй Карабахской войны 2020 года.
Р.Керимов
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