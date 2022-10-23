Шойгу обсудил Украину с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании

Министерство обороны России сообщило о телефонных переговорахглавы ведомства Сергея Шойгу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

"23 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Обсуждена ситуация в Украине", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - заявило Минобороны РФ.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром.

"Обсуждена ситуация в Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации. Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - заявили в Минобороны РФ по итогам переговоров Шойгу с Лекарню.

По сообщению Минобороны РФ, в ходе телефонных переговоров с министром обороны Турции Шойгу также выразил озабоченность "по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

21 октября Минобороны РФ сообщило об обсуждении ситуации в Украине в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ и главы Пентагона Ллойда Остина. Минобороны США сообщало, что Остин в ходе того разговора заявил о необходимости сохранения каналов коммуникации.