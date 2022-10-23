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Дальнее зарубежье 23.10.2022 19:00

Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового главы генштаба

Новым руководителем генерального штаба израильских вооруженных сил станет генерал-майор армии обороны Израиля Герцль Халеви, сообщает израильское издание "Едиот ахронот".

"Правительство в воскресенье одобрило назначение генерала-майора Герцля Халеви 23-м главой генерального штаба армии обороны Израиля. Халеви должен вступить в должность 17 января 2023 года, когда он заменит уходящего с этого поста генерала-лейтенанта Авива Кохави", - сообщает газета.

Халеви начал военную службу в 1985 году. За это время он командовал различными подразделениями армии обороны Израиля. Кроме того, он возглавлял Отдел оперативного Управления разведки генерального штаба. В настоящее время Халеви является заместителем главы генштаба армии обороны Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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