Министры обороны РФ и США провели новые телефонные переговоры по Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщило российское военное ведомство.

"23 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина", - говорится в сообщении.

"Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в Украине", - сообщило Минобороны РФ.

Предыдущие телефонные переговоры Шойгу и Остин провели 21 октября.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

"Обсуждена ситуация в Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации", - заявили в Минобороны РФ по итогам переговоров Шойгу с министром обороны Франции.

В сообщениях по итогам переговоров с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании Минобороны РФ заявило, что Шойгу довел свои озабоченности "по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".