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Дальнее зарубежье 23.10.2022 20:00

Лекорню заявил, что Франция готова содействовать мирному разрешению украинского конфликта

Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Франция выступает против любой эскалации украинского конфликта и готова содействовать его мирному разрешению.

"Франция против любой формы эскалации, особенно ядерной", - приводят в воскресенье французские СМИ слова министра со ссылкой на коммюнике оборонного ведомства страны.

Лекорню подчеркнул решительный настрой французской стороны "содействовать вместе со своими союзниками мирному разрешению конфликта".

Министерство вооруженных сил Франции в своем коммюнике подтвердило, что в разговоре министров упоминались опасения России по поводу "применения украинцами "грязной бомбы" для нанесения удара по собственной территории, чтобы переложить ответственность на Россию".

В свою очередь Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что ситуация в Украине обсуждалась в ходе телефонных переговоров министров обороны России и Франции Шойгу и Лекорню.

"Обсуждена ситуация в Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации", - говорится в сообщении.

"Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - заявили в Минобороны РФ.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ


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