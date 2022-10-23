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Происшествия 23.10.2022 20:51

В летевшем из Нахчывана в Баку самолете AZAL сработал датчик разгерметизации салона

Датчик разгерметизации салона сработал в самолете авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), летевшем в воскресенье из Нахчывана в Баку, сообщили в пресс-службе AZAL.

«На борту самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавшего рейсом Нахчыван-Баку (J2-256), сработал датчик разгерметизации салона, после чего выпали кислородные маски», - говорится в сообщении.

Там отметили, что самолет благополучно приземлился в штатном режиме в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 20:01 по местному времени (19:01 МСК).

В AZAL добавили, что техническая служба бакинского аэропорта осуществляет проверку воздушного судна.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, ИНЦИДЕНТ, AZAL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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