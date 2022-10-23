В летевшем из Нахчывана в Баку самолете AZAL сработал датчик разгерметизации салона

Датчик разгерметизации салона сработал в самолете авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), летевшем в воскресенье из Нахчывана в Баку, сообщили в пресс-службе AZAL.
«На борту самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавшего рейсом Нахчыван-Баку (J2-256), сработал датчик разгерметизации салона, после чего выпали кислородные маски», - говорится в сообщении.
Там отметили, что самолет благополучно приземлился в штатном режиме в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 20:01 по местному времени (19:01 МСК).
В AZAL добавили, что техническая служба бакинского аэропорта осуществляет проверку воздушного судна.
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