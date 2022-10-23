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Дальнее зарубежье 23.10.2022 21:00

Уоллес заявил, что Украина не стремится к эскалации конфликта

Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес в воскресенье в беседе с российским министром обороны Сергеем Шойгу заверил, что Украина не стремится к эскалации конфликта.

"Министр обороны выразил несогласие с тем, что Украина с помощью западных стран, в том числе и Великобритании, планирует эскалацию конфликта", - говорится в сообщении, распространенном британским министерством обороны.

"Он отметил, что Великобритания желает деэскалации этого конфликта, но решение должны изыскать Украина и Россия, а Великобритания готова оказать содействие", - отмечается в коммюнике.

Министерство обороны России ранее в воскресенье сообщило, что Шойгу выразил Уоллесу озабоченность по поводу возможного применения Украиной "грязной бомбы".

"23 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Обсуждена ситуация в Украине", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - заявило Минобороны РФ.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ


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