Акар напомнил Шойгу о готовности помогать в восстановлении региональной стабильности

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу напомнил о готовности Турции помочь восстановить стабильность в регионе, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

"Акар в очередной раз подтвердил, что (...) Турция готова внести свой вклад в обеспечение прекращения огня и мира в регионе, поставок гуманитарной помощи и восстановление стабильности", - пишет агентство со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

По данным "Анадолу", главы оборонных ведомств также обсудили двусторонние связи в сфере безопасности и обороны, и региональную повестку.

"Стороны отметили необходимость в предусмотрительности перед лицом возможных провокаций, которые могут еще более усугубить ситуацию в регионе", - отмечает "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.