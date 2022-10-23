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Регион 23.10.2022 21:20

Акар напомнил Шойгу о готовности помогать в восстановлении региональной стабильности

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу напомнил о готовности Турции помочь восстановить стабильность в регионе, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

"Акар в очередной раз подтвердил, что (...) Турция готова внести свой вклад в обеспечение прекращения огня и мира в регионе, поставок гуманитарной помощи и восстановление стабильности", - пишет агентство со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

По данным "Анадолу", главы оборонных ведомств также обсудили двусторонние связи в сфере безопасности и обороны, и региональную повестку.

"Стороны отметили необходимость в предусмотрительности перед лицом возможных провокаций, которые могут еще более усугубить ситуацию в регионе", - отмечает "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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