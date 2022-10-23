Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не располагает "грязной" ядерной бомбой и не планирует ее получить.

"Украина является преданной стороной ДНЯО (договора о нераспространении ядерного оружия - ИФ): у нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем их иметь", - написал Кулеба в воскресенье в твиттере.

Ранее министерство обороны России сообщало, что в ходе телефонных разговоров в воскресенье глава российского военного ведомства Сергей Шойгу выразил министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню, Турции Хулуси Акару и Великобритании Бену Уоллесу озабоченность по поводу возможного применения Украиной "грязной бомбы".