Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не располагает "грязной" ядерной бомбой и не планирует ее получить.
"Украина является преданной стороной ДНЯО (договора о нераспространении ядерного оружия - ИФ): у нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем их иметь", - написал Кулеба в воскресенье в твиттере.
Ранее министерство обороны России сообщало, что в ходе телефонных разговоров в воскресенье глава российского военного ведомства Сергей Шойгу выразил министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню, Турции Хулуси Акару и Великобритании Бену Уоллесу озабоченность по поводу возможного применения Украиной "грязной бомбы".
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