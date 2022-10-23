Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в музее Германии

Экоактивисты облили картину "Стога сена" Клода Моне в музее Потстадама, сообщает The Guardian,
Представители организации "Последнее поколение" облили полотно, а затем приклеили собственные руки к стене. Они заявляют, что таким образом пытаются привлечь внимание к мировой экологии. "Люди голодают, люди замерзают, люди умирают", - говорит один из активистов на видео, размещенном в соцсетях "Последнего поколения".
Это произошло всего через девять дней после того, как в Национальной галерее Лондона экоактивисты облили томатным супом картину Винсента Ван Гога.
"Мы стоим перед лицом климатической катастрофы, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или картофельное пюре на картинах. А я боюсь того, что говорит нам наука: что в 2050 году мы не сможем накормить наши семьи", - заявил активист.
В прошлом году представители "Последнего поколения" устроили голодовку перед зданием Рейхстага, протестуя таким образом против "нежелания политиков действовать в связи с климатической ситуацией". А ранее в этом году они приклеили себя к оживленной трассе.
Активисты заявляют, что они представители последнего поколения, которое может остановить грядущий коллапс.
В июле двое итальянских экоактивистов приклеили собственные руки к стеклу, которое защищает картину Боттичелли "Весна" в галерее "Уффици".
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