Алиев, Путин и Пашинян могут встретиться в конце октября, вероятно в Сочи

Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться в конце октября.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» об этом пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным источника, такие переговоры могут пройти в последних числах октября, в качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи. «Скорее всего, выбор падет на Сочи», – подчеркнул он.

Другой источник издания отметил, что уже началась проработка данной встречи.

По его словам, работа началась после примирительного выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября, где обсуждали территориальные споры Армении и Азербайджана.

А.Азизов