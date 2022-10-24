Джонсон отказался от борьбы за пост премьера Великобритании

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не будет участвовать в выборах лидера Консервативной партии и нового главы правительства.
Он утверждает, что может преодолеть порог в 100 голосов депутатов-тори для участия в выборах, однако, по информации британских СМИ, Джонсон не смог получить поддержку и 60 парламентариев.
«Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время», - говорится в заявлении Джонсона. По его мнению, лучшим решением будет не выдвигать кандидатуру, и поддержать того, кто в этом преуспеет.
Джонсон утверждает, что его выдвижение поддерживают 102 депутата-тори. По его мнению, у него также хорошие шансы для победы на выборах. «Но в последние дни я пришел к печальному выводу, что это было бы просто неправильно. Вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте», - говорится в заявлении. Экс-премьер сообщил, что не смог заключить сделку об объединении с другими кандидатами — Риши Сунаком и Пенни Мордонт.
Отдел новостей
Азербайджан, Турция и Грузия начали учения по охране стратегически важных региональных проектов
Азербайджанские военные приняли участие в курсе международных военных наблюдателей НАТО
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны
Реальное снижение добычи ОПЕК+ будет меньше в 4 раза - Хохштейн
В России создается теневой флот нефтетанкеров - СМИ
SENSEMI DMCC вложит более 26 млн манатов в производство электросчетчиков в Сумгайыте
Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в музее Германии
В летевшем из Нахчывана в Баку самолете AZAL сработал датчик разгерметизации салона
Подорвавшийся на мине в Тертерском районе Азербайджана лишился ног
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично