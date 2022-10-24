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Дальнее зарубежье 24.10.2022 01:23

Джонсон отказался от борьбы за пост премьера Великобритании

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не будет участвовать в выборах лидера Консервативной партии и нового главы правительства.

Он утверждает, что может преодолеть порог в 100 голосов депутатов-тори для участия в выборах, однако, по информации британских СМИ, Джонсон не смог получить поддержку и 60 парламентариев.

«Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время», - говорится в заявлении Джонсона. По его мнению, лучшим решением будет не выдвигать кандидатуру, и поддержать того, кто в этом преуспеет.

Джонсон утверждает, что его выдвижение поддерживают 102 депутата-тори. По его мнению, у него также хорошие шансы для победы на выборах. «Но в последние дни я пришел к печальному выводу, что это было бы просто неправильно. Вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте», - говорится в заявлении. Экс-премьер сообщил, что не смог заключить сделку об объединении с другими кандидатами — Риши Сунаком и Пенни Мордонт.

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