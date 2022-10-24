Манат подешевел к евро, стабилен к лире и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 октября ЦБА установил на уровне 1.6741 маната/1EUR (21 октября - 1.6606 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 октября сохранил на уровне 0.0276 манат/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 24 октября ЦБА сохранил на уровне 0.0914 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков