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Дальнее зарубежье 24.10.2022 15:04

Макрон с супругой прибыли на аудиенцию к папе римскому

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит в понедельник прибыли в Ватикан, где их принимает папа римский Франциск, сообщают французские СМИ.

У Апостольского дворца президентскую чету встретили высокопоставленные лица Святого престола.

СМИ отмечают, что это уже третья встреча Макрона и папы римского с 2017 года.

В воскресенье Макрон встретился с новой главой итальянского правительства Джорджей Мелони в Риме. Лидеры обсудили, в частности, вопросы, связанные с ростом цен на энергоносители, а также поддержку Украины.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВАТИКАН


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