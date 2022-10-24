Макрон с супругой прибыли на аудиенцию к папе римскому

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит в понедельник прибыли в Ватикан, где их принимает папа римский Франциск, сообщают французские СМИ.

У Апостольского дворца президентскую чету встретили высокопоставленные лица Святого престола.

СМИ отмечают, что это уже третья встреча Макрона и папы римского с 2017 года.

В воскресенье Макрон встретился с новой главой итальянского правительства Джорджей Мелони в Риме. Лидеры обсудили, в частности, вопросы, связанные с ростом цен на энергоносители, а также поддержку Украины.