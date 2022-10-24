Банковский процессинговый центр Белоруссии сообщает о недоступности канала связи с международной платежной системой VISA

В Белоруссии в понедельник выявлены проблемы с доступом к каналу связи с международной платежной системой VISA.
"ОАО "Банковский процессинговый центр" информирует, что в настоящее время имеет место недоступность канала связи с международной платежной системой VISA", - говорится в сообщении процессингового центра.
"В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA", - уточнили в организации.
Сообщается, что специалистами прилагаются совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки.
Алиев ознакомился в Грузии с выставкой «Наследие Карабахского ханства»
Алиев: Азербайджан готов к трехсторонним консультациям в формате Баку-Тбилиси-Ереван
Число случаев COVID-19 в мире превысило 627,6 млн - университет Хопкинса
Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в музее Германии
В летевшем из Нахчывана в Баку самолете AZAL сработал датчик разгерметизации салона
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
В Херсонской области деоккупировано более 90 населенных пунктов
Глава Минобороны Румынии подал в отставку из-за разногласий с президентом по украинскому урегулированию
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Переводите деньги на зарубежные банковские карты через Yelo App
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично