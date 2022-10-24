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Дальнее зарубежье 24.10.2022 14:02

Уже более половины депутатов тори обещали поддержать кандидатуру Риши Сунака на пост премьера Великобритании

Более половины депутатов от Консервативной партии заявили, что поддержат экс-главу Минфина Риши Сунаку в выборах нового лидера партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании, сообщает в понедельник Sky News.

По подсчетам телеканала, уже 180 из 357 членов парламента от Консервативной партии высказались в поддержку Сунака. Для того, чтобы принять участие в выборах премьер-министра, необходимо набрать как минимум 100 таких номинаций.

При этом в поддержку его соперницы лидера палаты общин Пенни Мордонт публично высказались всего 25 депутатов. Ее представитель заявил, что она "пришла за победой" и в данный момент ведет переговоры с другими членами партии, чтобы получить необходимое для продолжения борьбы количество голосов.

Так как в воскресенье бывший премьер министр Борис Джонсон заявил, что не планирует принимать участие в борьбе за пост нового лидера тори, Сунак и Мордонт являются единственными претендентами на этот пост. Если до 14:00 (16:00 мск) понедельника Мордонт не удастся набрать необходимое количество номинаций, Сунак станет новым главой партии, а затем - и премьером страны.

В минувший четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Она возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.

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