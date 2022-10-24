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ТЭК 24.10.2022 15:52

Schlumberger переименовалась в SLB

Американская нефтесервисная компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, объявила о переименовании в SLB.

Как говорится в пресс-релизе, также будет проведён ребрендинг с целью переориентации на проекты в сфере "зеленой" энергетики.

Новое название совпадает с тикером, под которым акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Отмечается, что ребрендинг планировался несколько лет.

Изменения вступили в силу в понедельник.

SLB продолжит работать в сфере добычи нефти и газа, но значительно расширит свое присутствие в секторе разработки и предоставления технологий для снижения уровней вредных выбросов в атмосферу для компаний из нефтегазовой отрасли.

Котировки акций SLB снижаются на 0,8% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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