Schlumberger переименовалась в SLB

Американская нефтесервисная компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, объявила о переименовании в SLB.

Как говорится в пресс-релизе, также будет проведён ребрендинг с целью переориентации на проекты в сфере "зеленой" энергетики.

Новое название совпадает с тикером, под которым акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Отмечается, что ребрендинг планировался несколько лет.

Изменения вступили в силу в понедельник.

SLB продолжит работать в сфере добычи нефти и газа, но значительно расширит свое присутствие в секторе разработки и предоставления технологий для снижения уровней вредных выбросов в атмосферу для компаний из нефтегазовой отрасли.

Котировки акций SLB снижаются на 0,8% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник.