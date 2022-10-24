Азербайджан намерен в 2023г увеличить экспорт нефти по трубопроводу БТД - Алиев

Азербайджан в 2023 году намерен увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году увеличится. Параллельно с этим, мы хотим использовать и нефтепровод Баку-Супса, который на данный момент не используется. По этому поводу мы с господином премьер-министром (Грузии –ИФ) также провели обсуждения. Для этого есть и большой потенциал и большая необходимость», - сказал Алиев в понедельник в Тбилиси на совместном с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили заявлении для прессы.

Алиев также сообщил, что в ходе переговоров с грузинским премьером обсуждалась «будущая энергетическая политика».

«Как отметил г-н премьер, воплощенные в жизнь проекты успешно работают и мы думаем над новыми проектами. Мы планируем увеличить экспорт газа на мировые рынки. В этом году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, в 2023 году – еще больше увеличится», - сказал Алиев.

Он также напомнил, что в соответствии с меморандумом о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, подписанным в июле текущего года, в 2027 году, экспорт азербайджанского газа в Европу в течение 5 лет увеличится в два раза. «Таким образом, в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 млрд кубометров. Наши намерения таковы и у нас есть такие возможности.», - отметил Алиев.

Как сообщалось, протяженность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).

Объем прокачки нефти по БТД в 2021 году составил 26 млн 421,5 тыс. тонн, что на 3,9% ниже показателя 2020 года.

За 9 месяцев 2022 года объем прокачки нефти по трубопроводу БТД составил 21 млн 688,4 тыс. тонн (рост на 10,8%).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти ряда других стран региона Каспийского моря.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - по TAP.

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров. В 2022 году экспорт газа из Азербайджана в Европу прогнозируется на уровне 11,5 млрд кубометров.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

В 2021 году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа.

Н.Аббасова