Алиев: Азербайджан готов к трехсторонним консультациям в формате Баку-Тбилиси-Ереван

Азербайджан готов к проведению трехсторонних консультаций в формате Баку-Тбилиси-Ереван, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Сегодня состоялся обмен мнениями с (премьер-министром Грузии) относительно консультаций между Азербайджаном, Грузией и Армений. Если Армения согласна, то мы тоже к этому готовы», - сказал Алиев в понедельник в Тбилиси, выступая с заявлением для СМИ с премьером Грузии Иракли Гарибашвили.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Алиев также отметил, что стратегические отношения с Грузией вышли на уровень союзнических отношений.

«Сегодня наши стратегические отношения можно сказать поднялись до союзнического уровня, так как мы тесно сотрудничает во многих направлениях. В то же время двухсторонний формат сотрудничества важен не только для наших стран, но и для региона, в целом, и для всей Европы», - отметил Алиев.

В свою очередь премьер-министр Грузии сообщил, что в ходе переговоров состоялось обсуждение ситуации в регионе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. «Я и правительство Грузии сделает все возможное для политики мира. Доброжелательные отношения в регионе не противоречат никаким формам сотрудничества это только усилит их и уверен, что мы вместе сможем сделать многое», - сказал Гарибашвили.

Он добавил, что Тбилиси поддерживает инициативу президента Азербайджана по сотрудничеству между странами Южного Кавказа в трехстороннем формате, предложенную 6 октября в Праге.

Как сообщалось ранее, Алиев в Праге 6 октября на круглом столе на тему "Мир и безопасность на европейском континенте" в рамках саммита "Европейское политическое сообщество" констатировал важность создания единой платформы Азербайджан-Грузия-Армения для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. По его мнению, в рамках такой платформы также могут обсуждаться вопросы энергетики, коммуникаций и другие проблемы, представляющие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков