Азербайджан за счет дополнительных инвестиций увеличит пропускную способность ж/д БТК до 5 млн тонн грузов в год - Алиев

Азербайджан в течение 2022-2023 годов планирует вложить дополнительные инвестиции в развитие железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК), заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Объем перевозок крупногабаритных грузов между Азербайджаном и Грузией в этом году увеличился на 75%. (…) Мы хотим довести пропускную способность ж/д БТК до 5 млн тонн грузов в год. С этой целью в этом и в следующем году Азербайджаном будут вложены дополнительные инвестиции. Все средства уже готовы и мы уже дали старт этому процессу, поскольку в мире есть большая потребность в транспортных путях, проходящих через Каспийское море¸ Грузию и Азербайджан и через соседние государства», - сказал Алиев в понедельник в Тбилиси на совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы.

Алиев добавил, что как с геополитической точки зрения, так и в целом новые транспортные пути отвечают интересам всех стран, через которые они проходят.

«В этой связи увеличение пропускной способности ж/д Баку-Тбилиси-Карс до 5 млн тонн в год, а также увеличение грузопотока из Центральной Азии и в целом из Азии в западном направлении и обратно с использованием грузинских портов диктует новую реальность и мы должны быть к этому готовы», - сказал Алиев.

Он также сообщил, что Азербайджан планирует увеличить мощности Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) с 15 млн тонн в год до 25 млн тонн в год.

«Все соответствующие указания уже даны, средства будут выделены. Работа в транспортной сфере между Азербайджаном и Грузией должна вестись в координации, поскольку наши проекты должны быть завершены одновременно. Чтобы быть транзитной страной надо непременно иметь хорошие отношения с соседями, поскольку, не имея хороших отношений с соседями, ни одна страна не сможет стать надежным транзитным государством. Наши же дружеские, братские, партнерские отношения с Грузией создают нам такие возможности», - отметил Алиев.

Глава государства также сообщил, что объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Грузией за 9 месяцев 2022 года приблизился к отметке в $1 млрд. «Рост товарооборота не может нас не радовать…Инвестиции Азербайджана в экономику Грузии превысили $3 млрд, и эти инвестиции взаимовыгодные, поскольку отвечают интересам обеих сторон», - сказал он.

Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Общая протяженность БТК составляет 826 км. В 2021 году объем грузоперевозок по этой ж/д составил 476,9 тыс. тонн (+ 2,1 раза от показателя 2020 года).

БММТП построен в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, сухогрузный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.

На следующем этапе мощность порта составит 25 млн тонн грузов в год и 1 млн контейнеров.

Н.Аббасова