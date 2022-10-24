Взрывы прогремели в Дамаске

Два взрыва прогремели в понедельник в сирийской столице, сообщают арабские СМИ.

По их информации, взрывы, предположительно, вызваны ударами Израиля.

Данных о пострадавших или жертвах пока не поступало.

ВВС Израиля время от времени наносят удары по целям в Сирии. Обычно речь идет об объектах поддерживающей Дамаск ливанской шиитской группировки "Хезболла", а также - об иранских военных советниках.