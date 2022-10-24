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Дальнее зарубежье 24.10.2022 15:36

Взрывы прогремели в Дамаске

Два взрыва прогремели в понедельник в сирийской столице, сообщают арабские СМИ.

По их информации, взрывы, предположительно, вызваны ударами Израиля.

Данных о пострадавших или жертвах пока не поступало.

ВВС Израиля время от времени наносят удары по целям в Сирии. Обычно речь идет об объектах поддерживающей Дамаск ливанской шиитской группировки "Хезболла", а также - об иранских военных советниках.

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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ВЗРЫВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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