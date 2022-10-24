Tesla понизила цены на автомобили в Китае на 9%

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. понизил цены на машины, продаваемые в Китае, на фоне падения стоимости основных видов сырья, а также растущей конкуренции со стороны местных автопроизводителей.
Цены на автомобили Tesla Model Y и Model 3 в Китае были понижены на 9,4%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пост компании в соцсети.
Базовая версия Model Y теперь стоит $39,88 тыс. (ранее $43,75 тыс.), а цена Model 3 опущена на $1,93 тыс., до $36,71 тыс.
Tesla восстановила объемы выпуска продукции в Шанхае после их снижения из-за карантинных ограничений, и глава компании Илон Маск на прошлой неделе сообщил о сокращении производственных затрат.
В то же время, ситуация в мировой экономике ухудшается, что ставит под угрозу перспективы спроса, в то время как конкуренция со стороны китайских производителей электромобилей растет, отмечает WSJ.
Снижение цен на автомобили Tesla в Китае возвращает их к уровням начала марта. За последний год компании пришлось несколько раз поднять цены в связи со скачком цен на литий, используемый для производства электромобильных аккумуляторов.
Tesla также несколько раз повышала цены на автомобили в США в этом году, связывая это с инфляционным давлением и последствиями логистических проблем.
В сентябре Tesla поставила более 83 тыс. электромобилей со своего предприятия в Китае - на 8% больше, чем в августе.
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