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СНГ 24.10.2022 15:51

В Херсонской области деоккупировано более 90 населенных пунктов

Более 90 населенных пунктов в Херсонской области освобождено Силами обороны Украины от российских войск, сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Херсонской области силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в данный момент в освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.

Как сообщалось, 21 октября ОК "Юг" заявляло об освобождении от российских войск 88 населенных пунктов на Херсонщине.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ДЕОККУПАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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