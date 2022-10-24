В Херсонской области деоккупировано более 90 населенных пунктов

Более 90 населенных пунктов в Херсонской области освобождено Силами обороны Украины от российских войск, сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Херсонской области силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в данный момент в освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.

Как сообщалось, 21 октября ОК "Юг" заявляло об освобождении от российских войск 88 населенных пунктов на Херсонщине.