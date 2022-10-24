Боррель дважды говорил по телефону с главой МИД Ирана о беспилотниках для РФ

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на прошлой неделе дважды говорил по телефону с главой внешнеполитического ведомства Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном в отношении поставок беспилотных летательных аппаратов для российской армии, которая применяет их в войне с Украиной.

Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщил представитель Борреля Питер Стано.

Вместе с тем, Стано воздержался сообщить о реакции иранского министра. «Это не моя роль от имени ЕС говорить, каким был ответ иранского министра. И вам известно, что иранцы настойчиво это (поставки дронов РФ) отрицают. Но государства-члены видели достаточно доказательств, на основании которых они приняли решение (в отношении санкции на прошлом саммите ЕС 20-21 октября)», - отметил представитель ЕК.