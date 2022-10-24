Боррель дважды говорил по телефону с главой МИД Ирана о беспилотниках для РФ

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на прошлой неделе дважды говорил по телефону с главой внешнеполитического ведомства Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном в отношении поставок беспилотных летательных аппаратов для российской армии, которая применяет их в войне с Украиной.
Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщил представитель Борреля Питер Стано.
Вместе с тем, Стано воздержался сообщить о реакции иранского министра. «Это не моя роль от имени ЕС говорить, каким был ответ иранского министра. И вам известно, что иранцы настойчиво это (поставки дронов РФ) отрицают. Но государства-члены видели достаточно доказательств, на основании которых они приняли решение (в отношении санкции на прошлом саммите ЕС 20-21 октября)», - отметил представитель ЕК.
Президента Грузии не проинформировали о визите азербайджанского коллеги, заявляют в Тбилиси
Азербайджан направил ноту протеста России в связи с антиазербайджанскими выпадами Первом телевизионном канале
Алиев ознакомился в Грузии с выставкой «Наследие Карабахского ханства»
Потребление газа в Литве в январе-сентябре сократилось на 36%
Цены на нефть стабилизировались
Урожай пшеницы в агропарках в Азербайджане в 2022 году составил 152 тыс. тонн
Скончался военнослужащий ВС Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено всего 5 случаев заражения COVID-19
Турпоток в Азербайджан за 9 месяцев вырос в 2,2 раза, но в 2 раза меньше, чем в январе-сентябре 2019г
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Переводите деньги на зарубежные банковские карты через Yelo App
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично