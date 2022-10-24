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Дальнее зарубежье 24.10.2022 17:34

Боррель дважды говорил по телефону с главой МИД Ирана о беспилотниках для РФ

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на прошлой неделе дважды говорил по телефону с главой внешнеполитического ведомства Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном в отношении поставок беспилотных летательных аппаратов для российской армии, которая применяет их в войне с Украиной.

Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщил представитель Борреля Питер Стано.

Вместе с тем, Стано воздержался сообщить о реакции иранского министра. «Это не моя роль от имени ЕС говорить, каким был ответ иранского министра. И вам известно, что иранцы настойчиво это (поставки дронов РФ) отрицают. Но государства-члены видели достаточно доказательств, на основании которых они приняли решение (в отношении санкции на прошлом саммите ЕС 20-21 октября)», - отметил представитель ЕК.

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Тэги: ЕС, ИРАН, УКРАИНА, БПЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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