Группа инвесторов во главе с JIP намерена купить Toshiba за $16 млрд

Группа инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc. (JIP) рассматривает возможность заключения сделки по покупке японского промышленного конгломерата Toshiba Corp. за 2,4 трлн иен ($16,1 млрд), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Сделка может стать крупнейшей в Японии в этом году. Ранее японские СМИ сообщали, что Toshiba выбрала группу инвесторов, возглавляемую JIP, в качестве предпочтительных кандидатов на покупку бизнеса. Тогда сумма сделки оценивалась в 2,8 трлн иен.
По данным собеседников Bloomberg, JIP и ее партнеры намерены профинансировать часть сделки в размере 1 трлн иен за счет имеющихся у них средств. Оставшееся финансирование планируется привлечь за счет кредитования в банках.
В то же время Toshiba на одной из регулярных встреч с банками 20 октября проинформировала, что JIP оценивает компанию в 2,4 трлн иен, и попросила банкиров поддержать план финансирования сделки, заявил один из источников агентства.
Рыночная капитализация Toshiba с начала года выросла на 14%, до 2,32 трлн иен (порядка $15,5 млрд). Если JIP и партнеры предложат выкупить компанию за 2,4 трлн иен, акция Toshiba в рамках сделки может стоить 5,541 тыс. иен, согласно подсчетам Bloomberg. На закрытие торгов в Токио в понедельник цена акции составила 5,391 тыс. иен.
Однако JIP еще не выдвинула окончательное предложение и находится на этапе оценки сделки. Источники Bloomberg отмечают, что Toshiba может также решить не продавать весь бизнес, а только некоторые активы.
Ранее сообщалось, что в группу инвесторов помимо JIP входят также японские Orix Corp. и Chubu Electric Power Co., гонконгская Baring Private Equity Asia и европейская CVC Capital Partners.
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