Индия располагает 160 ядерными боеголовками и 128 носителями

Индия в настоящее время располагает 160 ядерными боеголовками мощностью от 10 до 40 килотонн и 128 носителями, следует из данных Федерации американских ученых.
В частности, ядерными боеголовками оснащены 64 баллистические ракеты, в том числе Prithvi-II (с дальностью 350 км), Agni-I (с дальностью более 700 км), Agni-II (с дальностью более 2 тыс. км) и Agni-III (с дальностью более 3,2 тыс. км). В следующем году на вооружение могут поступить новые ракеты Agni-IV (с дальностью 3,5 тыс. км) и Agni-V (с дальностью 5 тыс. км), которые уже прошли серию испытаний. В процессе разработки находятся и баллистическая ракета Agni-VI, которая будет иметь дальность действия 6 тыс. км.
В составе ВВС Индии находится 32 бомбардировщика Mirage 2000 и 16 Jaguar IS, способных нести ядерные авиабомбы мощностью до 12 килотонн.
Кроме того, военно-морские силы Индии располагают атомной подводной лодкой INS, оснащенной 12 ракетами К-15 с ядерными боеголовками, и двумя кораблями с одной ракетой Dhanush на каждом. В следующем году в боевой состав войдет еще одна атомная подлодка - INS Arighat.
Из 160 ядерных боеголовок, имеющихся у Индии, 32 единицы пока не имеют своих носителей, они предназначены для будущих вооружений. 1нв
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