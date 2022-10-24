Premium Bank увеличил за 9 мес. активы на 5,5%, прибыль – сократил на 42,7%

Азербайджанский "Premium Bank" в январе-сентябре 2022 года увеличил активы на 5,5% - до 802,134 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября 2022 года составил 477,993 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2021 года на 5,9% - ИФ). При этом портфель по бизнес-кредитам в отчетный период сократился на 7,1% - до 443,098 млн манатов.

Обязательства банка на конец сентября равны 619,417 млн манатов (рост на 7,8%).

Депозиты в банке составили 575,773 млн манатов (рост на 11,1%), в том числе вклады населения – 331,481 млн манатов (рост на 1,3%).

Капитал банка равен 182,718 млн манатов (спад на 1,7%), уставный капитал - 154,601 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам января-сентября 2022 года составила 4 млн 12 тыс. манатов (спад на 42,7% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

Х.Насирзаде