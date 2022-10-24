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Дальнее зарубежье 24.10.2022 17:10

Риши Сунак победил в борьбе за пост британского премьера

Глава Палаты общин Пенни Мордонт отозвала кандидатуру на выборах премьер-министра, таким образом ее соперник Риши Сунак автоматически становится новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьером Великобритании, сообщили в понедельник в руководстве британской Консервативной партии.

"Риши Сунак выбран новым главой Консервативной партии", - заявил глава "комитета 1922" Палаты общин, занимавшегося процессом выбора нового лидера, сэр Грэм Брэди.

Мордонт, со своей стороны, сообщила у себя в твиттере, что отозвала кандидатуру на выборы премьер-министра и заявила, что, таким образом, "мы выбрали нашего нового премьер-министра", отметив, что полностью поддерживает Сунака.

Риши Сунак родился в Саутгемптоне в семье врача и фармацевта 12 мая 1980 года. Окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, позже получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете. Там же политик встретил свою будущую жену Акшату Мурти - дочь сооснователя индийской мультинациональной ИТ-компании Infosys миллиардера Нараяны Мурти. Сунак успел поработать в одном из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs Group и хедж-фонде The Children`s Investment Fund Management.

В 2015 году Сунак победил на парламентских выборах в округе Ричмонд в графстве Уэст-Йоркшир. В правительство впервые попал при Терезе Мэй в 2018 году, получив должность парламентского помощника министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления. Сунак трижды голосовал за соглашение Мэй о выходе Великобритании из ЕС, однако в 2019 году оно было отвергнуто, что во многом привело к ее отставке и приходу к власти Бориса Джонсона.

После ухода Мэй в отставку Сунак поддержал Джонсона как кандидата на пост лидера Консервативной партии. Джонсон пришел к власти в 2019 году и назначил Сунака на пост замглавы Минфина, однако уже в 2020 году тот пошел на повышение и возглавил министерство финансов, заменив на этом посту Саджида Джавида.

5 июля 2022 года Сунак стал вторым министром после Джавида, подавшим в отставку в связи со скандалами вокруг Джонсона. Три дня спустя Сунак заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост нового лидера тори и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Бывший глава Минфина набирал большинство голосов во всех турах выборов главы Консервативной партии, однако в финальном туре уступил бывшей главе МИД Лиз Трасс. Трасс вступила в должность премьер-министра, но смогла продержаться на ней всего 45 дней, после чего была вынуждена уйти в отставку.

По данным британским СМИ, во время выборов премьер-министра, проходивших летом, Джонсон призывал выбывших из гонки претендентов на пост главы партии поддержать любую кандидатуру, кроме Сунака.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОБЕДА


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