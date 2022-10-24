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Инфраструктура и тендеры 24.10.2022 17:49

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению и установке офисной мебели

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсная заявка должна быть предоставлена в непрозрачном закрытом двойном конверте с прикрепленным перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью) не позднее 16:00 23 сентября 2022 года в главный офис Банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008, Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан). Предложения, не соответствующие техническим условиям объявленного конкурса, конкурсной комиссией не рассматриваются.

При оценке тендерных предложений приоритетными будут следующие критерии: наиболее выгодное тендерное предложение и опыт работы.

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Фарана Гейдарова

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 5517)

Факс: 012 437-71-21

farana.heydarova@vtb.az

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