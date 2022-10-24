В Азербайджане за сутки выявлено всего 5 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 5 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 959, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 46 случаях.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 937 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 677 человек (+15 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 345 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 345 тестов на коронавирус против 1 тыс. 886 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 307 тыс. 57 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде