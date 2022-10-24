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АПК 24.10.2022 18:24

Урожай пшеницы в агропарках в Азербайджане в 2022 году составил 152 тыс. тонн

В 2022 году в агропарках созданных на территории Азербайджана собрано 152 тыс. тонн пшеницы, сообщает министерство экономики.

Министерство отмечает, что из 51 существующих агропарках в 41 осуществлен посев зерновых на территории 41 тыс. га.

«Это позволило собрать 152 тыс. тонн пшеницы, из которой 88,8 тыс. тонн пришлось на долю продуктовой пшеницы, 31,4 тыс. – посевной и 32 тыс. тонн - кормовой», - сообщает министерство.

Министерство также сообщает, что урожайность пшеницы в агропарках составила 3,7 тыс. тонн/га, в то время как средний показатель по стране составляет 3,2 тыс. тонн/га.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АГРОПАРКИ, ПШЕНИЦА, УРОЖАЙ

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