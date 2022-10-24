Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.10 $/bbl +/- WTI 85.05 +0.54 Brent 93.50 +1.12

ТЭК 24.10.2022 18:44

Цены на нефть стабилизировались

Цены на нефть меняются незначительно вечером в понедельник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $93,64 за баррель, что на $0,14 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,07 за баррель - на $0,02 (0,02%) больше итогового значения предыдущих торгов.

Нефть с июня опустилась в цене на треть на растущем беспокойстве из-за спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Кроме того, давление на рынок продолжает оказывать укрепление доллара.

Между тем в более долгосрочной перспективе котировки могут перейти к подъему из-за решения ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки в ноябре - в преддверии зимы и начала отопительного сезона, полагают эксперты.

"Высокая волатильность нефтяного рынка будет сохраняться, поскольку мы видим как риски рецессии, так и возможность возникновения дефицита предложения", - отмечает аналитик Zhaojin Futures Co. Гао Цзянь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Цены на нефть вернулись к росту и могут завершить неделю в плюсе Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $92,80 за баррель Нефть уверенно дорожает, Brent - $94,2 за баррель Brent торгуется у $90,76 за баррель Цены на нефть растут после снижения до минимумов более чем за 2 недели Нефть ускорила падение

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az