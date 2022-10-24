Еврокомиссия пока не готова озвучить детали предложений по ограничению цен на газ

Работа над механизмом ограничения цен на газ на европейском рынке продолжается, еще рано комментировать данную тему, заявили в понедельник на брифинге в Брюсселе представители Европейской комиссии (ЕК).

"Слишком рано высказываться о деталях механизма коррекции цен (на газ). Мы работаем с государствами-членами над основными принципами", - заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

Журналистов интересовали подробности провозглашенных на саммите ЕС 20-21 октября мер борьбы против энергетического кризиса. В частности, был задан вопрос, что относительно механизма коррекции цен заявлен принцип, но не известны детали функционирования такой системы. Европейский совет утвердил политические ориентиры, однако непонятно, когда Европейская комиссия сделает конкретное предложение юридического характера.

По словам руководителя службы официальных представителей ЕК Эрика Мамера, Еврокомиссия уже сделала конкретное предложение по ограничению цен на газ, и его во вторник, 25 октября, рассмотрит Совет ЕС по энергетике. "У нас уже на столе конкретное предложение. И мы в данный момент сосредоточены на этом", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

Он отметил, что ситуация развивается теперь в рамках "дорожной карты", которую представила саммиту ЕС председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мамер пояснил, что работа ЕК по данной проблеме осуществляется в два этапа. После того, как предложение будет одобрено Советом ЕС по энергетике, наступит "более техническая фаза", Еврокомиссия сделает более детализированное предложение.

Отвечая на вопросы, представитель ЕК указал на то, что еще до саммита Еврокомиссия предупреждала, что относительно ограничения цен на газ для производства электричества возникает ряд вопросов, которые ожидают продуктивных и устраивающих всех ответов, если рассчитывать на то, что такой механизм обеспечит полезный эффект. Работа для получения ответов на эти вопросы ведется, чтобы иметь основу для возможного предложения.

"Мы работаем в первую очередь над влиянием цены на газ на генерацию электричества, и мы ясно говорили, что важно ответить на ряд вопросов, и важно, чтобы все участники этой дискуссии с этим согласились, чтобы иметь уверенность, что такой механизм, будучи введенным в действие, достигнет поставленных целей и не будет иметь негативных последствий, как, например, рост потребления газа, тогда как мы стремимся к сокращению его потребления", - объяснил Мамер.