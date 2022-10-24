Премьер Венгрии считает, что политика ЕС в отношении Украины грозит втягиванием в вооруженный конфликт самого Евросоюза

Реакция ЕС на события в Украине может привести к тому, что Евросоюз непосредственно столкнется с боевыми действиями, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан изданию Budapester Zeitung.
"Сейчас Европа защищает Украину таким образом, что наш континент втягивают в спираль эскалации", - сказал он.
"Началось все с санкций, продолжилось поставками вооружений, а сейчас мы собираемся приступить к обучению украинских солдат (...) Маленькими шагами, все время, мы идем по прямой к войне", - продолжил он.
На вопрос, как можно урегулировать ситуацию в Украине, Орбан заявил о необходимости осознать, что интересы США и ЕС не всегда совпадают, и что в данном случае обстановка вокруг Украины делает Европу проигравшей стороной, а США - победителем. При этом премьер указал на необходимость нового руководства в США и ФРГ для стабилизации ситуации в Украине. Орбан добавил, что надеется на победу республиканцев на промежуточных выборах в США в ноябре 2022 года и на возвращение Дональда Трампа к руководству этой страной.
В Баку категорически отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе
Азербайджан направил ноту протеста России в связи с антиазербайджанскими выпадами Первом телевизионном канале
Алиев ознакомился в Грузии с выставкой «Наследие Карабахского ханства»
Exxon продаст НПЗ в Монтане американской Par Pacific Holdings из Техаса
Потребление газа в Литве в январе-сентябре сократилось на 36%
Скончался военнослужащий ВС Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено всего 5 случаев заражения COVID-19
Турпоток в Азербайджан за 9 месяцев вырос в 2,2 раза, но в 2 раза меньше, чем в январе-сентябре 2019г
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Переводите деньги на зарубежные банковские карты через Yelo App
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично