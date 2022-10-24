Премьер Венгрии считает, что политика ЕС в отношении Украины грозит втягиванием в вооруженный конфликт самого Евросоюза

Реакция ЕС на события в Украине может привести к тому, что Евросоюз непосредственно столкнется с боевыми действиями, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан изданию Budapester Zeitung.

"Сейчас Европа защищает Украину таким образом, что наш континент втягивают в спираль эскалации", - сказал он.

"Началось все с санкций, продолжилось поставками вооружений, а сейчас мы собираемся приступить к обучению украинских солдат (...) Маленькими шагами, все время, мы идем по прямой к войне", - продолжил он.

На вопрос, как можно урегулировать ситуацию в Украине, Орбан заявил о необходимости осознать, что интересы США и ЕС не всегда совпадают, и что в данном случае обстановка вокруг Украины делает Европу проигравшей стороной, а США - победителем. При этом премьер указал на необходимость нового руководства в США и ФРГ для стабилизации ситуации в Украине. Орбан добавил, что надеется на победу республиканцев на промежуточных выборах в США в ноябре 2022 года и на возвращение Дональда Трампа к руководству этой страной.