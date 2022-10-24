В Баку категорически отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе

В Министерстве обороны Азербайджана в понедельник категорически опровергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе двух стран.
«Распространенная 24 октября информация армянской стороны о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в 20:30 позиций вооруженных сил Армении не имеет под собой никаких оснований и является полностью ложной. Мы категорически опровергаем информацию», - говорится в сообщении военного ведомства.
Б.Рустамбеков
Exxon продаст НПЗ в Монтане американской Par Pacific Holdings из Техаса
Потребление газа в Литве в январе-сентябре сократилось на 36%
Скончался военнослужащий ВС Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено всего 5 случаев заражения COVID-19
Турпоток в Азербайджан за 9 месяцев вырос в 2,2 раза, но в 2 раза меньше, чем в январе-сентябре 2019г
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
SpaceX готовит к запуску новую группу интернет-спутников Starlink
Саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится - Песков
Риши Сунак обещает привести Британию к стабильности и единству
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Переводите деньги на зарубежные банковские карты через Yelo App
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично