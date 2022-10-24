В Баку категорически отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе

В Министерстве обороны Азербайджана в понедельник категорически опровергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе двух стран. «Распространенная 24 октября информация армянской стороны о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в 20:30 позиций вооруженных сил Армении не имеет под собой никаких оснований и является полностью ложной. Мы категорически опровергаем информацию», - говорится в сообщении военного ведомства. Б.Рустамбеков

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