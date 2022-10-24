Саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже готовится, информация о дате и месте проведения саммита будет позже.

"Саммит готовится. О дате и месте сообщим дополнительно", - сказал Песков "Интерфаксу".

Путин выступил с инициативой провести трехсторонний саммит РФ-Азербайджан-Армения, выступая в середине октября на саммите СНГ в Астане. Он отметил, что "сейчас заинтересованность (в такой встрече - ИФ) есть", и предложил лидерам Азербайджана и Армении "встретиться в России в любом месте в любое время: в Сочи, в Петербурге, в Москве".

О том, что приглашение Алиеву и Пашиняну на такую встречу от президента России поступило, сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на этой встрече "планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов".