Трасс, вероятно, сделает перерыв в политической карьере после ухода с поста премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс после ухода с поста премьер-министра Великобритании, вероятно, сделает перерыв в политической карьере, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в ее окружении.
"После более чем 10 лет подряд на министерских должностях, я думаю, вы можете смело ожидать, что она возьмет перерыв", - сказал один из собеседников издания.
Тем временем газета отмечает, что, уйдя с поста премьер-министра, Трасс останется членом парламента.
При этом издание предположило, что Трасс может написать мемуары о своем коротком периоде нахождения на посту премьер-министра.
Еще один вариант заработка, который, по мнению авторов статьи, могла бы рассмотреть бывший премьер - публичные выступления.
Трасс вступила в должность премьер-министра Британии 6 сентября этого года, однако смогла продержаться на ней всего 45 дней.
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