Госсекретарь США и новый глава МИД Италии обсудили вызовы в сфере энергетики

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе телефонных разговоров с новым главой МИД Италии Антонио Таяни и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом обсудил вопрос поддержки Украины, сообщает Госдепартамент.

"Таяни и Блинкен обсудили необходимость поддержки Украины, (...) защиты прав человека во всем мире и реагирования на вызовы в сферах экономики и энергетики", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, Блинкен в ходе телефонного разговора с Мицотакисом "обсудил усилия по поддержке безопасности Украины", а также важность обеспечения стабильности в Восточном Средиземноморье.