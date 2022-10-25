Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.10 $/bbl +/- WTI 84.58 -0.47 Brent 93.26 -0.24

Дальнее зарубежье 25.10.2022 10:22

Президент Южной Кореи пообещал политическую и экономическую помощь КНДР, если Пхеньян согласится на диалог

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул окажет политическую и экономическую помощь КНДР в случае готовности Пхеньяна к диалогу и проведению денуклеаризации.

"Если Северная Корея решит провести денуклеаризацию и выйдет на диалог, наше правительство сделает все, чтобы оказать политическую и экономическую помощь в соответствии с нашим "дерзким планом"(план модернизации северокорейской экономики в обмен на существенные шаги в направлении денуклеаризации - ИФ)", - цитирует "Ренхап" речь Юн Сок Еля перед Национальным собранием, посвященную бюджету страны.

Между тем, президент Южной Кореи назвал недавние испытания КНДР баллистических ракет "серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и прямым вызовом международному сообществу".

"Они не только открыто заявили о своих намерениях превентивно применить ядерное оружие, но, похоже, они уже завершили подготовку к седьмому ядерному испытанию"", - заявил он.

Юн Сок Ель пообещал усилить сдерживание Северной Кореи, используя "подавляющие" возможности за счет сотрудничества в области безопасности с США и Японией.

Тем временем, как отмечает агентство, законодатели главной оппозиционной Демократической партии Южной Кореи отказались присутствовать в зале во время речи президента в знак протеста против "подавления оппозиции".

Уточняется, что это первый подобный бойкотом в истории Южной Кореи.

Несмотря на это, президент Южной Кореи все же призвал оппозицию к сотрудничеству.

"Чтобы преодолеть тяжелую экономическую ситуацию и ситуацию в области безопасности, не может быть разделения между правящей и оппозиционной партиями", - сказал он.

"Мы отчаянно нуждаемся в сотрудничестве Национального собрания", - добавил президент Южной Кореи.

Днем ранее прокуратура провела обыск в штаб-квартире Демократической партии в рамках расследования утверждений о том, что доверенное лицо лидера партии Ли Чжэ Мена незаконно получало политические средства, которые могли быть использованы для избирательной кампании. Ли Чжэ Мен обвинения отрицает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az