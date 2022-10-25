Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

"24 октября с 22:20 до 01:45 25 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, Заркенд Басаркечарского района, Чинарли Товузгалинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису, Демирчидам и Истибулаг Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз), Агдам Товузского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".

P.Kеримов