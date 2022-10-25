Число случаев COVID-19 в мире превысило 628 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 628 млн 61 тыс. 465, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 579 тыс. 706 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 97 млн 239 тыс. 469 и 1 млн 67 тыс. 882.
Индия - 44 млн 644 тыс. 938 и 528 тыс. 980.
Франция - 36 млн 824 тыс. 97 и 157 тыс. 549.
Бразилия - 34 млн 783 тыс. 786 и 687 тыс. 574.
Германия - 35 млн 288 тыс. 228 и 152 тыс. 755.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 844,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 265 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 тыс. 386, в Бразилии - 3 тыс. 193, в Германии - 1 тыс. 821.
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