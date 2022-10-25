Манат подешевел к евро, стабилен к лире, рублю и к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 октября ЦБА установил на уровне 1.6796 маната/1EUR (24 октября - 1.6741 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 октября сохранил на уровне 0.0276 манат/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 25 октября ЦБА сохранил на уровне 0.0914 манат/1TRY.
Н.Аббасова
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