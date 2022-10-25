Цены на нефть колеблются между ростом и снижением, Brent - $93,25 за баррель

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах во вторник.

Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $93,25 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,24 (0,3%), до $93,26 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,03 (0,04%), до $84,61 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,47 (0,6%), до $84,58 за баррель.

Опубликованные накануне статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, были неоднозначными. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов.

Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на мировых рынках, включая нефтяной.

"Вполне возможно, что риски рецессии, а также падения спроса в Китае преувеличены и уже заложены в рынок, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, мнение которого приводит Bloomberg. - Снижение добычи странами ОПЕК+ в ноябре и вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз в декабре - это главные факторы, которые будут служить катализаторами роста цен и приведут к их подъему до $100 за баррель к концу года".