США заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе - Госдеп

Вашингтон заинтересован в стабильности на Южном Кавказе, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.
«Конечно, мы хотим видеть, и мы ясно заявили о своей заинтересованности в стабильном южно-кавказском регионе, регионе, в котором мы работаем как с Арменией, так и с Азербайджаном, чтобы снизить напряженность между этими двумя странами и работать над разрешением любых противоречий, которые могут возникнуть», - заявил Прайс на брифинге, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
P.Kеримов
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