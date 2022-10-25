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Регион 25.10.2022 09:46

США заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе - Госдеп

Вашингтон заинтересован в стабильности на Южном Кавказе, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Конечно, мы хотим видеть, и мы ясно заявили о своей заинтересованности в стабильном южно-кавказском регионе, регионе, в котором мы работаем как с Арменией, так и с Азербайджаном, чтобы снизить напряженность между этими двумя странами и работать над разрешением любых противоречий, которые могут возникнуть», - заявил Прайс на брифинге, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

P.Kеримов

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Тэги: ГОСДЕП, ЮЖКАВКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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