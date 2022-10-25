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Внутренняя политика 25.10.2022 09:53

Проект госбюджета Азербайджана на 2023г представлен в парламент

Проект госбюджета Азербайджана на 2023 год представлен в Милли Меджлис (парламент), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в законодательном органе.

Доходы госбюджета на 2023 год прогнозируются на уровне 30 млрд 720,7 млн манатов (+5,2% от показателя на 2022 год), расходы – 33 млн 300 млн манатов (+3,1%). Таким образом, дефицит прогнозируется на уровне 2 млрд 579,3 млн манатов.

В структуре доходов поступления по налогу на прибыль прогнозируются на уровне 6 млрд 417 млн манатов, НДС – 6 млрд 10,3 млн манатов, подоходному налогу – 1 млрд 680 млн манатов, акцизам – 1 млрд 373 млн манатов, таможенным пошлинам – 1 млрд 332 млн манатов.

Кроме этого, трансферты из Госнефтефонда в госбюджет на следующий год прогнозируются на уровне 11 млрд 280 млн манатов, остальные доходы будут обеспечены за счет прочих источников.

В структуре расходов на 2023 год 5 млрд 320,1 млн манатов будет направлено на оборону и национальную безопасность, на образование – 4 млрд 423,1 млн манатов, на социальную защиту – 4 млрд 415,8 млн манатов, на обеспечение экономической деятельности – 6 млрд 891,1 млн манатов (включая 2 млрд 605,4 млн манатов – государственные капвложения), остальное - на прочие цели.

Прогноз по доходам госбюджета на 2022 год составляет 29 млрд 197,8 млн манатов, расходам - 32 млрд 303,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2022 год прогнозируется на уровне 3 млрд 106 млн манатов или 2,7% ВВП.

А.Азизов

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ПАРЛАМЕНТ


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