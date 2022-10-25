Власти Азербайджана в 2023г направят из госбюджета свыше 2 млрд манатов на спецпроекты в сфере обороны

Власти Азербайджана увеличат в 2023 году финансирование из госбюджета сферы обороны и национальной безопасности на 4,6% - до 5 млрд 320,1 млн манатов ($3 млрд 129,5 млн по текущему курсу).
Такие расходы предусмотрены в проекте госбюджета Азербайджана на 2023 год, представленного в Милли Меджлис (парламент) страны.
В целом, в следующем году на оборону и нацбезопасность планируется направить 16% всех бюджетных расходов.
В структуре расходов на оборону и нацбезопасность в 2023 году на нужды сферы обороны предусмотрено выделение 2 млрд 403,4 млн манатов, на нацбезопасность – 364,2 млн манатов, на нужды пограничной службы – 470,8 млн манатов.
Кроме этого, в следующем году 2 млрд 70 млн манатов ($1,2 млрд) планируется направить на реализацию проектов и мероприятий специального назначения в сфере обороны.
Остальные расходы будут направлены на другие цели.
Р.Ахмедов
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