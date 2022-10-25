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Макроэкономика 25.10.2022 10:30

Власти Азербайджана увеличивают на 2022г лимит внешних заимствований на 25%, внутренних – на 18,2%

Правительство Азербайджана увеличивает лимиты внутренних и внешних заимствований на 2023 год.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" согласно проекту госбюджета на 2023 год, внесенного Администрацией президента в Милли Меджлис (парламент страны), лимит внешних заимствований на следующий год предусмотрен на уровне 750 млн манатов (на 2022 год - 600 млн манатов). Таким образом, лимит внешних заимствований увеличивается на 25%.

Лимит внутренних заимствований на следующий год предусмотрен на уровне 1,3 млрд манатов против 1,1 млрд манатов на 2022 год (рост на 18,2% - ИФ).

Кроме этого, на 2023 год верхний лимит по госгарантиям на заимствования предложен на уровне 1 млрд манатов против 800 млн манатов на 2022 год (рост на 25%).

Согласно проекту, в 2023 году власти Азербайджана планируют направить 775 млн манатов (спад на 52% по сравнению с 2022 годом - ИФ) на выплаты, связанные с обслуживанием внешнего долга, включая 456,1 млн манатов на выплаты по процентам.

Выплаты, связанные с обслуживанием внутреннего долга, в 2023 году предусмотрены на уровне 230 млн манатов (спад на 0,9%).

Как сообщалось ранее, на 1 июля 2022 года госдолг Азербайджана оценивается в 14 млрд 973,8 млн манатов или 13% ВВП (спад в январе-июне на 11,4% - ИФ), в том числе внешний долг - $7 млрд 167,1 млн (12 млрд 184,1 млн манатов) или 10,6% ВВП, внутренний – 2 млрд 789,7 млн манатов или 2,4% ВВП. В первом полугодии 2022 года внешний долг снизился на 11,9%, внутренний – на 9,1%.

А.Азизов

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Тэги: ЗАИМСТВОВАНИЯ, ЛИМИТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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