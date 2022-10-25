Доходы Азербайджана в январе-сентябре от приватизации и сдачи в аренду госимущества составили около 74 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-сентябре 2022 года составили 73,6 млн манатов ($43,3 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.
"В январе-сентябре 2022 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 53,8 млн манатов. Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества превысили 19,7 млн манатов", - отметили в Службе.
За 9 месяцев проведено 48 аукционов по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции 14 акционерных общества, 11 малых государственных предприятий, две незавершенные постройки и 410 автомобилей.
Кроме того, за январь-сентябрь 2022 года посредством аукционов 24 месторождения полезных ископаемых были переданы в эксплуатацию предпринимателям.
Также за отчетный период заключено 3170 договоров аренды, в том числе 646 договоров - по аренде нежилых помещений, 2524 - земельных участков.
Н.Аббасова
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