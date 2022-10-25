Запрет Штатами экспорта чипов в КНР был неизбежным, нужны изменения цепочек поставок

Ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай, введенные ранее в этом месяце Вашингтоном, были неизбежными, считает главный исполнительный директор Intel Corp.Пэт Гелсингер.
По словам Гелсингера, который выступил в понедельник на технологической конференции, организованной The Wall Street Journal, подобные шаги являются частью необходимых изменений в цепочках поставок.
В соответствии с новыми мерами экспортного контроля, о которых США объявили в начале октября, чипы для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта (AI), произведенные с использованием американских технологий, могут продаваться в Китай только при наличии отдельной лицензии на экспорт.
"Я считал это неизбежным с учетом геополитики. Именно из-за этого ребалансировка цепочек поставок столь важна", - заявил Гелсингер.
Глава Intel был одним из главных сторонников принятого в США в июле этого года законопроекта Chips and Science Act, предусматривающего выделение $52 млрд на исследования и разработки (R&D), а также развитие производства полупроводниковых компонентов внутри страны, отмечает WSJ.
В прошлом году Intel объявила о намерении выделить порядка $95 млрд на строительство предприятия по выпуску чипов в Европе, а в январе текущего года сообщила, что направит не менее $20 млрд на строительство завода в американском штате Огайо.
По словам Гелсингера, целью этих шагов является наращивание производства микросхем в западных странах, чтобы сократить долю выпуска чипов в Азии с нынешних 80% до 50% к концу десятилетия. В частности, 30% производства должно приходиться на США и 20% - на Европу, заявил глава Intel.
"Мы все будем чувствовать себя лучше, если это получится", - сказал он.
"В последние 50 лет геополитику определяло то, где находятся нефтяные резервы. В следующие пять десятилетий важнее станет то, где будут расположены предприятия по производству чипов", - отметил Гелсингер.
В настоящее время Intel находится в процессе передачи операций по выпуску чипов памяти в КНР южнокорейской SK Hynix Inc.
В прошлом году продажи американской компании в Китае превысили $21 млрд.
Баку и Тбилиси имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества - Гарибашвили
Баку намерен развивать отношения с Астаной - Алиев
Армения использует Лачинский коридор для незаконной военной деятельности – МИД Азербайджана
Япония изучает возможности Среднего коридора
МЭА имеет огромные стратегические резервы на случай перебоев с поставками нефти
Азербайджан и Турция могут расширить соглашение о преференциальной торговле - ВБ
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Новый премьер Италии пообещала продолжить сотрудничество с НАТО и ЕС
Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании
Новый премьер Италии призывает искать морские газовые месторождения
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Ветераны, прошедшие реабилитацию, возвращаются к полноценной жизни
Переводите деньги на зарубежные банковские карты через Yelo App
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично