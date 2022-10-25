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Это интересно 25.10.2022 14:03

Запрет Штатами экспорта чипов в КНР был неизбежным, нужны изменения цепочек поставок

Ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай, введенные ранее в этом месяце Вашингтоном, были неизбежными, считает главный исполнительный директор Intel Corp.Пэт Гелсингер.

По словам Гелсингера, который выступил в понедельник на технологической конференции, организованной The Wall Street Journal, подобные шаги являются частью необходимых изменений в цепочках поставок.

В соответствии с новыми мерами экспортного контроля, о которых США объявили в начале октября, чипы для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта (AI), произведенные с использованием американских технологий, могут продаваться в Китай только при наличии отдельной лицензии на экспорт.

"Я считал это неизбежным с учетом геополитики. Именно из-за этого ребалансировка цепочек поставок столь важна", - заявил Гелсингер.

Глава Intel был одним из главных сторонников принятого в США в июле этого года законопроекта Chips and Science Act, предусматривающего выделение $52 млрд на исследования и разработки (R&D), а также развитие производства полупроводниковых компонентов внутри страны, отмечает WSJ.

В прошлом году Intel объявила о намерении выделить порядка $95 млрд на строительство предприятия по выпуску чипов в Европе, а в январе текущего года сообщила, что направит не менее $20 млрд на строительство завода в американском штате Огайо.

По словам Гелсингера, целью этих шагов является наращивание производства микросхем в западных странах, чтобы сократить долю выпуска чипов в Азии с нынешних 80% до 50% к концу десятилетия. В частности, 30% производства должно приходиться на США и 20% - на Европу, заявил глава Intel.

"Мы все будем чувствовать себя лучше, если это получится", - сказал он.

"В последние 50 лет геополитику определяло то, где находятся нефтяные резервы. В следующие пять десятилетий важнее станет то, где будут расположены предприятия по производству чипов", - отметил Гелсингер.

В настоящее время Intel находится в процессе передачи операций по выпуску чипов памяти в КНР южнокорейской SK Hynix Inc.

В прошлом году продажи американской компании в Китае превысили $21 млрд.

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