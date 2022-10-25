Warner Bros. Discovery прогнозирует затраты на реструктуризацию в $4,3 млрд до конца 2024г

Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery, созданная в прошлом году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T Inc. с Discovery Inc.), намерена реструктуризировать операции, чтобы урезать расходы.
Затраты на реструктуризацию бизнеса до конца 2024 года составят порядка $4,3 млрд, прогнозируют в компании.
Основная часть затрат - от $2 до $2,5 млрд - придется на сферу производства контента. Компания планирует отказаться от продолжения ряда уже начатых проектов и спишет связанные с ними расходы, сообщает The Wall Street Journal.
В частности, Warner Bros. Discovery отказалась от выпуска на экраны супергеройского фильма "Бэтгерл" (Batgirl), сериала "Полусвет" (Demimonde) и ряда анимационных фильмов.
Предполагалось, что слияние WarnerMedia и Discovery приведет к экономии на расходах в размере порядка $3,5 млрд. С момента закрытия сделки объединенная компания провела сокращение рабочих мест, в том числе в подразделении HBO и кабельных каналах Discovery. Ранее в этом месяце также было объявлено о сокращении 26% рабочих мест в телевизионном подразделении Warner Bros.
Компания опубликует отчет за третий квартал 3 ноября.
Акции Warner Bros. Discovery теряют в цене 0,6% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 44%.
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